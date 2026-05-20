Milan, Sky Sport rivela chi parte in attacco contro il Cagliari: le novità

La prossima giornata di campionato ha un peso enorme per il Milan: è l’ultimo pass per l’accesso alla prossima Champions League. O si vince e si rimane tra le prime 4, o si è fuori: sbagliare è vietato. Ogni scelta, anche in formazione, può risultare fatale: la scelta dell’attacco è una fra le più delicate per Allegri, che potrebbe confermare Nkunku e Gimenez contro il Cagliari.

Nkunku-Gimenez, la coppia della verità del Milan

La prossima partita – l’ultima della stagione 2025/26 – significa tantissimo per il Milan: un match da dentro o fuori per la prossima Champions League, con i rossoneri pienamente coinvolti nella corsa assieme a Roma, Juventus e Como.

Di fronte c’è un Cagliari salvo e spensierato, che potrebbe essere insidioso. Ma non si può sbagliare, serve segnare subito e chiudere la pratica, con l’incarico affidato a Santiago Gimenez e Christopher Nkunku . Infatti, secondo Sky Sport, saranno loro due a partire titolari, a conferma del match di Genova.

Il rendimento offensivo della coppia rossonera

L’attacco è stato indubbiamente il punto debole del Milan in questa stagione: l’acquisto di Fullkrug è stato sprecato; Pulisic e Leao sono fuori forma e la situazione sul loro futuro; restano i due possibili titolari, Gimenez e Nkunku: il messicano ha trovato moltissimo spazio dal suo rientro dall’infortunio grazie al grande impegno mostrato sempre, mentre il francese è riuscito a migliorare la sua forma nel corso delle gare. Ora, c’è da sperare solo che la scelta possa ripagare (deve essere ripagata).