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Milan, Sky Sport rivela chi parte in attacco contro il Cagliari: le novità

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Milan, Sky Sport rivela chi parte in attacco contro il Cagliari: le novità
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Foto: ANSA
Massimiliano Allegri in panchina durante una partita del Milan

La prossima giornata di campionato ha un peso enorme per il Milan: è l’ultimo pass per l’accesso alla prossima Champions League. O si vince e si rimane tra le prime 4, o si è fuori: sbagliare è vietato. Ogni scelta, anche in formazione, può risultare fatale: la scelta dell’attacco è una fra le più delicate per Allegri, che potrebbe confermare Nkunku e Gimenez contro il Cagliari.

Nkunku-Gimenez, la coppia della verità del Milan

La prossima partita – l’ultima della stagione 2025/26 – significa tantissimo per il Milan: un match da dentro o fuori per la prossima Champions League, con i rossoneri pienamente coinvolti nella corsa assieme a Roma, Juventus e Como.

Di fronte c’è un Cagliari salvo e spensierato, che potrebbe essere insidioso. Ma non si può sbagliare, serve segnare subito e chiudere la pratica, con l’incarico affidato a Santiago Gimenez e Christopher Nkunku . Infatti, secondo Sky Sport, saranno loro due a partire titolari, a conferma del match di Genova.

Il tandem offensivo del Milan contro il Cagliari
Gimenez e Nkunku saranno la coppia d’attacco del Milan

Il rendimento offensivo della coppia rossonera

L’attacco è stato indubbiamente il punto debole del Milan in questa stagione: l’acquisto di Fullkrug è stato sprecato; Pulisic e Leao sono fuori forma e la situazione sul loro futuro; restano i due possibili titolari, Gimenez e Nkunku: il messicano ha trovato moltissimo spazio dal suo rientro dall’infortunio grazie al grande impegno mostrato sempre, mentre il francese è riuscito a migliorare la sua forma nel corso delle gare. Ora, c’è da sperare solo che la scelta possa ripagare (deve essere ripagata).

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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