Milan su Koné, la verità sulla clausola rescissoria: la confessione del calciatore cambia il mercato

Ismael Koné ha confermato l’esistenza della clausola rescissoria nel suo contratto con il Sassuolo: secondo Tuttomercatoweb, il centrocampista ha ammesso di avere una clausola da 35 milioni di euro nel suo accordo con i neroverdi.

Koné conferma: la clausola esiste davvero

Interrogato direttamente sulla presenza della clausola nel suo contratto, il giocatore non ha avuto dubbi nel rispondere.

“Se è vero che c’è una clausola da 35 milioni di euro nel mio contratto? Sì”.

La conferma arriva in un momento cruciale, quando il centrocampista è stato accostato più volte anche al Milan per la prossima stagione.

La cifra rappresenta un prezzo ben definito per chiunque voglia strappare il giocatore al Sassuolo. Non si tratta di una valutazione fumosa, ma di una clausola scritta nel contratto, attivabile da qualsiasi club che decida di versare la somma. Questo chiarisce definitivamente lo scenario negoziale intorno al francese.

La stagione di rilancio di Koné al Sassuolo

Nel commentare il suo percorso stagionale, Koné ha rivendicato il valore della sua annata con il club neroverde. Il centrocampista riconosce di aver trovato nel Sassuolo le condizioni ideali per esprimere il suo calcio. Un elemento che non è secondario nel valutare il profilo del giocatore, soprattutto per chi, come il Milan, potrebbe decidere di investire quella cifra.

Quale è il valore reale di Koné? La clausola da 35 milioni rappresenta il prezzo fissato dal Sassuolo, ma non necessariamente il valore di mercato del giocatore. Se il Milan o un altro top club deciderà di muoversi, dovrà versare quella somma esatta, senza margini di negoziazione.

La conferma della clausola chiude ogni discussione sulla valutazione del giocatore. Per il Milan o per qualsiasi altra società interessata, il prezzo è fisso e non negoziabile attraverso i canali tradizionali del calciomercato. Koné rimane sul mercato con una porta d’uscita ben definita, e i club sanno esattamente quanto deve costare portarlo via dal Sassuolo nelle prossime sessioni di calciomercato.