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Milan, tutto pronto per la firma! S’intensificano i dialoghi

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Milan, tutto pronto per la firma! S’intensificano i dialoghi
Firma in arrivo in casa rossonera
Rinnovo di Tomori

Il rinnovo di contratto di Fikayo Tomori con il Milan arriverà a brevissimo: mancano solo le firme, con la società che vuole premiare la grande professionalità dell’inglese, malgrado il rendimento non eccellente contro il Sassuolo all’ultima di campionato.

Il Milan ‘premia’ Tomori: rinnovo a breve

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si sta muovendo in modo concreto per ufficializzare l’estensione contrattuale di Fikayo Tomori. L’ultima gara contro il Sassuolo non è stata ottima e il rosso ricevuto ha messo in difficoltà la squadra. Ma, nonostante questo, il suo apporto alla causa è determinante da tempo: disponibilità ed estrema professionalità fanno di lui un giocatore da tenersi stretto.

Per questo motivo, le firme per prolungare la permanenza in rossonero potrebbero arrivare a breve. Facendo allungare dunque l’attuale termine dell’accordo fissato all’estate del 2027.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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