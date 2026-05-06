Milan, tutto pronto per la firma! S’intensificano i dialoghi

Il rinnovo di contratto di Fikayo Tomori con il Milan arriverà a brevissimo: mancano solo le firme, con la società che vuole premiare la grande professionalità dell’inglese, malgrado il rendimento non eccellente contro il Sassuolo all’ultima di campionato.

Il Milan ‘premia’ Tomori: rinnovo a breve

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan si sta muovendo in modo concreto per ufficializzare l’estensione contrattuale di Fikayo Tomori. L’ultima gara contro il Sassuolo non è stata ottima e il rosso ricevuto ha messo in difficoltà la squadra. Ma, nonostante questo, il suo apporto alla causa è determinante da tempo: disponibilità ed estrema professionalità fanno di lui un giocatore da tenersi stretto.

Per questo motivo, le firme per prolungare la permanenza in rossonero potrebbero arrivare a breve. Facendo allungare dunque l’attuale termine dell’accordo fissato all’estate del 2027.