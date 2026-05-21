Modrić spiazza tutti: sorpresa in casa Milan? Ecco cosa sta succedendo

Modrić torna in campo con una maschera protettiva dopo la frattura dello zigomo? Il centrocampista rossonero accelera il recupero e si prepara per Milan-Cagliari domenica 24 maggio alle 20:45.

La frattura che sembrava stagionale: il recupero accelerato di Modric

La frattura complessa dello zigomo sinistro subita contro la Juventus il 27 aprile avrebbe dovuto tenere Luka Modrić fuori per 6-8 settimane. I tempi stimati inizialmente non hanno retto. Il centrocampista croato ha bruciato ogni previsione medica, presentandosi già in panchina per Genoa-Milan della scorsa domenica.

Adesso punta alla maglia da titolare contro il Cagliari, con un dispositivo costruito su misura in sole 24 ore. Il recupero accelerato non è un caso fortuito. Modrić ha lavorato con intensità durante il recupero, sfruttando ogni giorno per ridurre i tempi di guarigione.

La squadra ha bisogno della sua qualità per blindare la qualificazione alla Champions League. L’urgenza tattica ha coinciso con la determinazione del giocatore, creando le condizioni per un rientro anticipato rispetto alle scadenze previste.

La maschera di carbonio: 150 grammi di protezione

OrthoActivity, laboratorio milanese specializzato, ha realizzato una mascherina su misura in fibra di carbonio. Il peso totale è di appena 150 grammi.

All’interno, il materiale antiscivolo garantisce l’aderenza perfetta al volto di Modrić, senza compromessi sulla mobilità. La struttura è stata lavorata direttamente sul calco facciale del giocatore, una volta che il gonfiore post-operatorio si è risolto completamente.

Il design protettivo non è casuale: il lato sinistro è stato ampliato per coprire la zona interessata dalla frattura. Questo consente al numero 14 rossonero di giocare senza rischi di ricadute. La soluzione combina leggerezza e sicurezza, permettendo al centrocampista di muoversi con la consueta libertà tattica. Nessun compromesso sulla performance, solo protezione mirata.

I numeri di Modrić in questa stagione: 36 presenze e 2.836 minuti

Qualora scenda in campo domenica, Modrić aggiornerà il suo bottino stagionale. Finora ha collezionato 36 presenze tra Serie A (33), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (1), per un totale di 2.836 minuti disputati. In campionato ha segnato 2 gol: il primo il 14 settembre 2025 contro il Bologna a San Siro, il secondo il 13 febbraio 2026 a Pisa.

Gli assist forniti sono 3. Il primo il 29 agosto 2025 a Lecce per Ruben Loftus-Cheek. Il secondo il 24 ottobre 2025 a San Siro contro il Pisa per Zachary Athekame. Il terzo il 25 gennaio 2026 a Roma per Koni De Winter. L’apporto complessivo alla causa di Allegri è stato totale, tanto da rendere il rientro di Modrić una priorità assoluta per le ultime partite di stagione.

Milan-Cagliari rappresenta il banco di prova definitivo. Modrić, con la maschera di carbonio che lo protegge, cercherà di incidere sulla qualificazione alla Champions League. Se il recupero procederà senza complicazioni, il centrocampista croato avrà dimostrato ancora una volta la sua capacità di superare gli ostacoli fisici con determinazione.