Moretto smentisce: “Non è più un obiettivo del Milan”

Il nome di Jean-Philippe Mateta è stato uno dei più discussi nell’ultima sessione di calciomercato in casa AC Milan. L’attaccante francese, oggi al Crystal Palace, era finito nel mirino del club rossonero sia per gennaio sia in ottica estiva, con una trattativa che a un certo punto sembrava anche concreta.

Nel corso del mercato invernale, infatti, il Milan aveva valutato seriamente il profilo del centravanti, provando ad anticipare la concorrenza. L’operazione però non si è mai chiusa: la dirigenza rossonera ha poi rallentato fino a fermarsi del tutto, soprattutto per alcune perplessità legate alle condizioni fisiche del giocatore, in particolare a un problema al ginocchio.

Il retroscena del mercato invernale

La pista Mateta si era accesa con forza durante il mercato di gennaio, quando il Milan cercava un profilo fisico e strutturato per completare il reparto offensivo. L’idea era quella di chiudere un’operazione anticipata rispetto all’estate, ma le riflessioni interne hanno cambiato la direzione del club.

Le condizioni fisiche del giocatore hanno avuto un peso importante nelle valutazioni finali, portando la società a non affondare il colpo e a rimandare qualsiasi decisione. Nel frattempo, il francese ha continuato a giocare con il Crystal Palace, tornando anche a buoni livelli di rendimento.

Moretto è netto: “Non è più un obiettivo”

A chiarire ulteriormente il quadro è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista ha spiegato che, allo stato attuale, Mateta non rientrerebbe più tra i profili seguiti con convinzione dal Milan per il futuro.

Secondo Moretto, le valutazioni fatte a gennaio avrebbero portato il club a prendere una direzione diversa, escludendo di fatto un ritorno di fiamma in estate. “Non mi risulta che possa tornare a essere un nome forte per il Milan” ha sottolineato, raffreddando definitivamente la pista.

In questo scenario, il Milan continua quindi a guardare altrove per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, mentre il futuro di Mateta sembra sempre più lontano da Milano.