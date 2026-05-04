“Nonostante la prestazione raccapricciante…”: Milan, che messaggio ai tifosi rossoneri

Riccardo Trevisani riconosce il merito della tifoseria del Milan dopo il match col Sassuolo, sottolineando come i supporter rossoneri abbiano mantenuto il sostegno nonostante una prestazione deludente della squadra.

Trevisani: il comportamento dei tifosi del Milan al Mapei Stadium

Ai microfoni di Pressing, il giornalista ha elogiato il comportamento dei tifosi rossoneri presenti al Mapei Stadium. “Tante volte si dice che i tifosi che abbandonano lo stadio prima della fine o che fischiano durante la partita non aiutano la squadra”, ha spiegato Trevisani. Contro il Sassuolo, invece, il pubblico milanista ha scelto una strada diversa: “Contro il Sassuolo, i tifosi del Milan hanno cantato dal primo all’ultimo minuto nonostante una prestazione raccapricciante da parte della squadra rossonera. Hanno aspettato la fine della partita per fischiare. Secondo me sono stati grandiosi perchè al 25′ sarebbero potuti andare via…”.

La scelta della tifoseria rossonera merita riconoscimento perché rappresenta una forma consapevole di sostegno. Al 25′ della partita, quando il risultato e il gioco della squadra erano già deprimenti, i tifosi avrebbero avuto ragione di abbandonare il settore ospiti. Molti lo fanno in situazioni simili. Invece hanno mantenuto il canto e l’atmosfera fino alla conclusione della sfida, dimostrando lealtà incondizionata al Milan.