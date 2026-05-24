Nuovo nome per la difesa del Milan: l’idea e la concorrenza dalla Premier

Harold Moukoudi attrae l’interesse del Milan per la difesa. Il centrale camerunense dell’AEK Atene rappresenta un’opzione concreta nel calciomercato estivo rossonero.

Moukoudi e il Milan: il difensore greco nel mirino

La dirigenza milanista ha individuato nel difensore centrale dell’AEK Atene un profilo funzionale al progetto tattico. Moukoudi, classe 1997, ha consolidato la sua crescita nel campionato greco dopo l’arrivo ad agosto 2022. Il centrale camerunense possiede già 18 presenze con la Nazionale e rappresenta un’opzione di rinforzo con esperienza internazionale.

Il prezzo di mercato fissa la valutazione intorno ai 5 milioni di euro secondo Transfermarkt, cifra accessibile per i budget rossoneri. Nonostante il contratto con la società ellenica scada il 30 giugno 2029, l’AEK Atene non esclude una cessione nella prossima finestra estiva qualora arrivi un’offerta ritenuta congrua. Questo margine di trattativa apre concretamente la possibilità di un trasferimento.

La concorrenza inglese: West Ham e Brentford sulle tracce di Moukoudi

La corsa per il difensore non vede solo il Milan. West Ham e Brentford hanno già avviato i primi sondaggi informativi per il centrale camerunense. I club della Premier League puntano su profili fisici pronti all’impatto con il calcio britannico, caratteristica che Moukoudi possiede. La competizione internazionale potrebbe accelerare i tempi di una possibile trattativa.

Il Milan necessita di allargare le rotazioni nel pacchetto arretrato per la prossima stagione. Un difensore con il bagaglio di esperienza di Moukoudi consentirebbe di gestire meglio le presenze in una stagione con impegni europei e domestici. La soluzione low cost rappresenta un’alternativa intelligente rispetto ai profili più onerosi sul mercato.

Lo scenario estivo: il Milan decide su Moukoudi

La finestra di mercato estivo vedrà il Milan muoversi concretamente su questo profilo oppure optare per altre soluzioni difensive. La disponibilità economica e la apertura dell’AEK Atene creano i presupposti per una trattativa rapida. Se la Premier League non accelererà, Moukoudi potrebbe diventare un rinforzo concreto per la difesa del Milan nei prossimi mesi.