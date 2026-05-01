Occhio Milan, assalto dalla Premier League per un titolare: pronta la contromossa

Davide Bartesaghi affronta il finale di stagione con il Mila, ma ci sono scout della Premier League che lo seguono con interesse concreto. A fine anno il club rossonero incontrerà l’entourage del difensore per discutere il rinnovo contrattuale e un possibile adeguamento economico per evtare l’addio.

Bartesaghi, occhi attenti dalla Premier League

Il terzino sinistro ha collezionato 28 apparizioni in Serie A con due gol messi a segno, dimostrando una crescita irregolare ma promettente. Le sue prestazioni hanno attirato l’occhio di diversi club inglesi, tra cui il Newcastle, che hanno mandato scout ripetutamente a San Siro per monitorare la sua evoluzione.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l’interesse dei club di Premier League rappresenta una pressione concreta sul Milan. Il difensore ventenne non è una semplice pedina di mercato: la sua crescita dentro il progetto rossonero si scontra con le ambizioni economiche di società inglesi disposte a investire.

L’incontro decisivo: il Milan deve muoversi

Il confronto tra il club e l’entourage non è scontato. Moretto sottolinea come il rinnovo rimane una possibilità, non una certezza. Il Milan dovrà sedere al tavolo con proposte concrete per trattenere un giocatore che rappresenta il futuro della difesa rossonera. L’adeguamento contrattuale diventa strumento essenziale per bloccare la fuga verso la Premier.

L’assenza di un accordo aprirebbe le porte al mercato estero. Il Newcastle e altri club inglesi non aspetterebbero una seconda convocazione. Una partenza avrebbe impatto diretto sulla difesa rossonera, costringendo il Milan a cercare un sostituto in una sessione estiva dove i prezzi lievitano. La perdita di un prospetto formato nel vivaio rappresenterebbe un fallimento gestionale oltre che sportivo.