“Offerta da 10 milioni all’anno!”: addio Leao, c’è un club pronto all’assalto

Rafael Leão verso l’addio al Milan. Il Galatasaray ha presentato un’offerta di 10 milioni di euro netti a stagione, il doppio dell’ingaggio attuale rossonero.

Galatasaray in pole position, Fenerbahçe osserva

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il futuro di Leão potrebbe tingersi di turco. A Istanbul è scoppiato un vero derby di mercato. Il Galatasaray, campione di Turchia in carica, ha formalizzato la proposta: contratto pluriennale da 10 milioni netti l’anno. Una cifra sostanziosa che raddoppia quanto il Milan versa oggi al calciatore.

Quale cifra chiede il Milan per la cessione? I rossoneri non hanno ancora comunicato una valutazione ufficiale, ma il club attende la vetrina dei Mondiali per scatenare un’asta internazionale. Le prestazioni di Leão con il Portogallo potrebbero attrarre altri club europei e far lievitare il prezzo del cartellino. Il Fenerbahçe monitora la situazione, legato però alle imminenti elezioni presidenziali.

Milano ha deciso: Leão non è più incedibile. La cessione risolverebbe il problema dei conti e libererebbe risorse per il mercato estivo. Il calciomercato Milan ruota attorno a questa operazione. Entro giugno il destino del portoghese sarà scritto.