“Per me resteranno entrambi”: Milan, la rivelazione in diretta

Paolo De Paola interviene sulla situazione del Milan e sulla permanenza di Allegri e Tare: secondo il direttore di TMW Radio, entrambi resteranno ma serve chiarezza totale sui ruoli.

Allegri e Tare al Milan: cosa serve per chiarire

De Paola non esclude la permanenza di Allegri e Tare. “Per me rimarranno ma serve chiarezza nei ruoli”, afferma il direttore. La sintonia tra allenatore e direttore sportivo sarebbe migliorata negli ultimi tempi, con entrambi impegnati nel lavoro per il futuro del club. Tuttavia, il nodo critico non è la loro volontà di restare, bensì l’assenza di chiarezza organizzativa all’interno della società rossonera.

De Paola è esplicito su cosa manca: “Serve chiarezza sul mercato e nel rapporto con i calciatori. Vanno chiariti tutti i ruoli di comando all’interno del Milan”. Non si tratta di questioni marginali. Una società che non ha ancora definito chi comanda realmente—da Ibra a Tare, fino ad Allegri e Furlani—non può operare efficacemente. Questo vuoto organizzativo genera confusione, decisioni contraddittorie e, soprattutto, indebolisce la posizione di chi lavora quotidianamente per la squadra.