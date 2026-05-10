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Romano svela sul calciatore: “Il Milan ascolterà proposte”

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Romano svela sul calciatore: “Il Milan ascolterà proposte”
Fabrizio Romano, fonte autorevole di notizie calcistiche. Foto: ANSA
Fabrizio Romano, giornalista esperto di calcio e mercato

Il Milan è concentrato sul match di stasera da cui tanto passerà per la qualificazione alla prossima Champions League. Inevitabili però i discorsi riguardo all’allestimento della prossima rosa, e tra i protagonisti c’è Christopher Nkunku. L’attaccante non ha praticamente mai avuto un ruolo da protagonista, ed è già in lista cessioni.

Nkunku sul mercato, Romano conferma: “Il Milan ascolterà proposte”

Niente da fare per Christopher Nkunku. In caso di proposte economiche considerate giuste, il Milan lascerà andare il francese dopo solamente un anno dal suo arrivo. Mai protagonista e mai veramente incisivo, l’esperienza in rossonero per l’ex Lipsia è da dimenticare.

“Il Milan è pronto a lasciare Nkunku in caso di buone proposte. Tra il club e il suo procuratore sono già iniziati i discorsi in tal senso”.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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