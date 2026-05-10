Romano svela sul calciatore: “Il Milan ascolterà proposte”

Il Milan è concentrato sul match di stasera da cui tanto passerà per la qualificazione alla prossima Champions League. Inevitabili però i discorsi riguardo all’allestimento della prossima rosa, e tra i protagonisti c’è Christopher Nkunku. L’attaccante non ha praticamente mai avuto un ruolo da protagonista, ed è già in lista cessioni.

Nkunku sul mercato, Romano conferma: “Il Milan ascolterà proposte”

Niente da fare per Christopher Nkunku. In caso di proposte economiche considerate giuste, il Milan lascerà andare il francese dopo solamente un anno dal suo arrivo. Mai protagonista e mai veramente incisivo, l’esperienza in rossonero per l’ex Lipsia è da dimenticare.