“Salta il match!”: Milan, arriva la notizia in queste ore

Junior Messias chiude in anticipo la sua stagione al Genoa a causa di un infortunio muscolare all’adduttore rimediato contro l’Atalanta. L’esterno offensivo salterà le ultime tre partite, compresa la sfida da ex contro il Milan.

Messias: l’annuncio arriva da Instagram

L’ex rossonero ha comunicato personalmente il termine forzato della sua annata attraverso il proprio profilo social. “Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto”, ha scritto Messias, confermando che il problema muscolare non gli consente di proseguire. Il giocatore ha sottolineato comunque il bilancio positivo: “È stato un anno positivo con un obiettivo raggiunto e molte emozioni vissute insieme ai nostri tifosi”.

L’infortunio lo priva della possibilità di tornare a Milanello in queste ultime giornate di campionato. Una situazione che lascia il Genoa con una pedina offensiva in meno nel rush finale della stagione, proprio quando ogni partita assume valore decisivo per gli obiettivi della squadra ligure.