Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri spiazza tutti e fa fuori due big

Il Milan scenderà in campo per affrontare il Sassuolo e per provare a consoildare il suo posto in Champions League. Allegri per il match ha optato per un’esclusione eccellente: Pulisic finisce in panchina, gioca Nkunku accanto a Leao.
Allegri spiazza tutti: fuori Pulisic e Bartesaghi
L’undici titolare scelto da Allegri per la gara contro il Sassuolo vede in attacco la coppia Nkunku-Leao, con Pulisic solo in panchina a causa del suo scarso momento di forma e del lungo periodo senza gol. In più, a sinistra gioca a sorpresa Estupinan, con Bartesghi escluso. Nel resto della formazione, spicca la titolarità di Jashari per sostituire Modric (infortunato e fuori fino a fine stagione). Questo l’undici completo:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomoti, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku