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Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri spiazza tutti e fa fuori due big

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Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri spiazza tutti e fa fuori due big
Allegri in panchina durante Milan-Juventus. Fonte: ANSA
Massimiliano Allegri in panchina durante il big match Milan-Juventus di Serie A

Il Milan scenderà in campo per affrontare il Sassuolo e per provare a consoildare il suo posto in Champions League. Allegri per il match ha optato per un’esclusione eccellente: Pulisic finisce in panchina, gioca Nkunku accanto a Leao.

Allegri spiazza tutti: fuori Pulisic e Bartesaghi

L’undici titolare scelto da Allegri per la gara contro il Sassuolo vede in attacco la coppia Nkunku-Leao, con Pulisic solo in panchina a causa del suo scarso momento di forma e del lungo periodo senza gol. In più, a sinistra gioca a sorpresa Estupinan, con Bartesghi escluso. Nel resto della formazione, spicca la titolarità di Jashari per sostituire Modric (infortunato e fuori fino a fine stagione). Questo l’undici completo:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomoti, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Nkunku

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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