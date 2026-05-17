Ultim’ora Genoa-Milan, rossoneri ancora nello spogliatoio: il motivo

Il Milan è ancora negli spogliatoi mentre il Genoa si sta già riscaldando in vista del match. Ecco il motivo.

Genoa-Milan, rossoneri nello spogliatoio: incontro con Cardinale, Furlani e Tare

Come riporta DAZN, il Milan è ancora nello spogliatoio mentre il Genoa è già sul terreno di gioco con il riscaldamento in corso. Il motivo è presto detto: è in corso un colloquio con la squadra e Massimiliano Allegri, in cui sono presenti anche Gerry Cardinale, Furlani e Tare.

La partita è fondamentale per la qualificazione in Champions League, e dunque la tensione è altissima.