ULTIM’ORA – La decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A: il punto su Genoa-Milan

Non si chiude il caso dopo il ‘duello’ tra Lega Serie A e il Prefetto di Roma dopo la decisione di quest’ultimo di rinviare il derby – e dunque le altre partite – a lunedì. Tale disposizione ha provocato la ferma reazione di Lega Serie A, che prima ha auspicato al buon senso, e poi ha presentato ricorso al TAR. Quest’ultimo, in queste ore ha deliberato la propria posizione.

Il ricorso non ha esito: ci si affida all’avvocatura di stato

Arriva la decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A. La posizione è quella di non decidere sul caso, rimandando tutto all’avvocatura di stato. L’obiettivo è invitare Prefettura di Roma e Lega Serie A a trovare un nuovo accordo per decidere su derby e altri 4 match per mantenere la contemporaneità.

Dopo le 19:00 previsto un summit tra Lega Serie A e Prefettura di Roma per trovare un punto d’incontro. Manca sempre meno alla prossima giornata, ma il nodo non è ancora sciolto.