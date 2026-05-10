ULTIM’ORA Milan, infortunio per un titolare: salta l’Atalanta

Come riporta Sky Sport, problema per un titolare del Milan, che sarà costretto a saltare la sfida di stasera contro l’Atalanta. Niente da fare per Christian Pulisic. L’attaccante americano sarà costretto a saltare il match di stasera per un problema al gluteo.

Milan-Atalanta, Pulisic out: al suo posto Leao con Gimenez

Problema al gluteo per Pulisic. L’americano ha accusato un problema durante la rifinitura e sarà costretto a saltare il match contro l’Atalanta. Come riporta Sky Sport, è pronto al suo posto Rafa Leao.

Il portoghese, che Allegri aveva scelto di tenere in panchina, sarà nuovamente titolare, compagno di reparto di Santiago Gimenez.