ULTIM’ORA MILAN- Leao vuota il sacco: arriva l’annuncio definitivo sul suo futuro

Rafa Leao parla del suo futuro al Milan con delle parole che sanno tanto di addio. Il portoghese, nell’intervista a Sport Tv, ha annunciato di voler provare una nuova avventura in un nuovo campionato.

Leao annuncia l’addio: “Desidero una nuova sfida”

Rafa Leao ha annunciato definitivamente il suo futuro nella sua intervista a Sport Tv. Il portoghese ha rotto gli indugi e, dopo tante voci, ha confermato che quest’estate potrebbe davvero essere quella che segnerà il suo addio al Milan:

“Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch’io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato”.

Addio Milan: possibili cifre e squadre

L’attaccante va quindi verso l’addio ai colori rossoneri dopo sette anni. Il giocatore ha una clausola di 175 milioni nel suo contratto con il club, ma partirà con tutta probabilità per una cifra inferiore alla metà di questa. Dalle sue parole, inoltre, si evince il suo desiderio di cambiare campionato. Vanno quindi messe ugualmente da parte, quindi, le voci che lo hanno accostato ad altre squadre italiane, come il Napoli e la Roma.

Dove andrà Leao? Escludendo piste italiane, può essere una possibilità, invece, quella dell’Al-Hilal in Arabia Saudita. Va escluso anche il Barcellona, che ha già acquistato Gordon nel suo ruolo.