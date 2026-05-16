Verso Genoa-Milan, De Rossi riceve buone notizie: la situazione

Milan a Marassi domenica con Modric protetto da maschera speciale, mentre il Genoa ritrova Baldanzi dopo settimane di assenza fisica.

Baldanzi torna, Norton-Cuffy ancora fuori: il quadro del Genoa

De Rossi recupera Tommaso Baldanzi e Sebastian Otoa, pienamente guariti dai problemi muscolari che li hanno tenuti lontani dal campo nelle ultime settimane. La loro disponibilità allarga le scelte tattiche del tecnico genovese, che potrà contare su maggiore freschezza in mezzo al campo e in attacco. Baldanzi rappresenta un’opzione offensiva di qualità, proprio quella che il Genoa necessita per creare difficoltà al Milan.

Situazione diversa per altri elementi della rosa. Cornet rimane bloccato da un affaticamento muscolare che continua a limitarlo, mentre Norton-Cuffy non ha ancora superato il problema alla coscia che lo tiene fermo da quasi due mesi. Queste assenze incidono sulla capacità difensiva del Genoa, specialmente sulle corsie laterali dove il Milan proverà a fare pressione.