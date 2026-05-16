Verso Genoa-Milan, la decisione a sorpresa di Cardinale

Gerry Cardinale sarà presente domani al Marassi per Genoa-Milan. Secondo Sky Sport, il proprietario rossonero ha deciso di seguire personalmente la squadra dalla tribuna autorità dello stadio genovese in una partita decisiva per gli obiettivi europei.

Cardinale torna in trasferta dopo mesi di assenza

La scelta di comparire domani a Genova segnala un cambio di atteggiamento rispetto alle ultime settimane, quando le critiche alla gestione della società si sono intensificate. La partita assume contorni di importanza strategica: il Milan deve assicurarsi la qualificazione in Champions League e ogni punto diventa cruciale nel rush finale della stagione.

La visita di Cardinale non è casuale. Il momento critico della stagione richiede una presenza forte della proprietà, soprattutto dopo le tensioni interne che hanno caratterizzato i mesi precedenti. La dirigenza rossonera sa che la mancanza di continuità nei risultati ha alimentato malumori tra i tifosi e critiche ai vertici del club.