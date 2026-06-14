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Amorim in pole per il Milan: come giocherebbero i rossoneri

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Amorim in pole per il Milan: come giocherebbero i rossoneri
Il possibile Milan di Amorim
Che modulo userebbe Amorim al Milan?

Il nome di Ruben Amorim, ad ora, sembra aver superato qualsiasi altra pista per il ruolo di prossimo allenatore del Milan: dopo un fallimento totale al Manchester United in seguito a un’esperienza davvero ottima allo Sporting Lisbona, potrebbe riproporre il suo classico stile di gioco in rossonero.

Amorim studia il Milan: conferma della difesa a 3

Nel finale della scorsa stagione, Massimiliano Allegri aveva provato a rilanciare il Milan con una difesa a 4 ma, ora, potrebbe esservi un ritorno al passato. Infatti, ricostruisce Il Messaggero, l’arrivo in rossonero di Ruben Amorim porterebbe alla scelta di un modulo organizzato sulla base del tipico terzetto di difesa: 3-4-3 o 3-4-1-2 come opzioni principali, rilanciando i moduli che lo hanno reso grande allo Sporting Lisbona. Si partirebbe da pochissime certezze, ma buone, come un portiere coinvolto nella manovra quale Mike Maignan e un centrale estremamente roccioso come Pavlovic. Ci sarebbe, invece, da completare il resto del pacchetto difensivo e insistere su un bomber di peso “alla Gyokeres”, diventato un cyborg del gol con lui alla guida.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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