Caso Leao, la verità sulle proposte dalla Premier League: il Milan ha fissato il prezzo

Rafael Leao ha comunicato al Milan la volontà di partire e secondo la Gazzetta dello Sport si è già proposto all’Arsenal. I rossoneri fissano il prezzo: almeno 50 milioni.

Leao all’Arsenal: l’offerta portoghese in Premier League

L’attaccante portoghese ha deciso di concludere la sua avventura in rossonero dopo aver manifestato pubblicamente l’intenzione di cambiare squadra. Come rivela la Gazzetta dello Sport, Leao ha già bussato alla porta dell’Arsenal, club che in questo momento è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra d’attacco. Non si tratta però di una trattativa ufficiale: tra i due club non c’è stato alcun contatto formale, nessuna proposta concreta, solo l’interesse del giocatore a trasferirsi in Inghilterra.

Il Milan non ha fretta di svendere. La valutazione è fissa a 50 milioni di euro, cifra che il club rossonero ritiene minima per lasciare partire il portoghese. Finora l’unica offerta reale sul tavolo arriva dal Galatasaray, che ha proposto un ingaggio di 10 milioni a stagione, ma Leao ha già rifiutato categoricamente la destinazione turca.

Manchester United e la Premier League: il vero obiettivo di Leao

Nelle settimane precedenti il nome di Leao era stato accostato anche al Manchester United, squadra che monitorava la situazione senza però avanzare proposte formali. Ora l’attenzione si sposta sull’Arsenal, ma la situazione rimane fluida e senza sviluppi concreti. Quale sarà il club disposto a pagare la cifra richiesta dal Milan? Al momento nessuno si è fatto avanti con un’offerta ufficiale.

La posizione del Milan è netta e comprensibile: non accetta sconti sul cartellino, consapevole che il portoghese rappresenta un asset di valore nel mercato europeo. Se l’Arsenal o altri club inglesi vogliono davvero Leao, dovranno mettere sul piatto la cifra completa. Non ci sono margini per negoziazioni al ribasso, nemmeno considerando la volontà del giocatore di partire. Il Milan sa che la Premier League può permettersi investimenti importanti e attende offerte conseguenti.