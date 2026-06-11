Chivu e i derby persi contro il Milan: le sue parole fanno discutere

Christian Chivu, alla sua prima stagione alla guida dell’Inter, ha dovuto affrontare alcuni momenti delicati come le sconfitte nel Derby contro il Milan. Questa gara ha un peso specifico enorme, ma per l’allenatore nerazzurro pare non essere affatto così.

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del podcast di Ivan Zazzaroni, l’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, ha mostrato forte indifferenza nei confronti delle sconfitte incassate in questa stagione contro il Milan, definendo il Derby della Madonnina “una gara come le altre”. Ecco quanto sostenuto dal tecnico nerazzurro:

“Ho rosicato zero. Per me è una partita di calcio persa, la cosa più importante è come reagisco alla sconfitta e cosa faccio nella gara successiva, anche perché non ti puoi permettere di andare a rosicare per una partita persa, non hai tempo. Lo so che i giocatori sono arrabbiati e incazzati, ma lo sono anch’io, però non vado a fare il figo di turno. Abbiamo perso una partita, basta, si volta pagina e si riparte da zero. Funziona anche quando vinci, bisogna che le cose vadano così”.