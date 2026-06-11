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Clamoroso Milan, la protesta contro Cardinale arriva all’estero: cosa sta accadendo

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Clamoroso Milan, la protesta contro Cardinale arriva all’estero: cosa sta accadendo
La protesta contro Cardinale arriva a Londra
Volantini contro Cardinale a Londra

Dopo i manifesti diffusi tra le strade di Milano, Napoli e di alcune altre città italiane, la protesta della fanbase del Milan contro il proprietario del club, Gerry Cardinale, ha superato anche i confini nazionali, arrivando sino alle roads di Londra.

Protesta londinese contro Cardinale

Il malcontento della tifoseria del Milan contro la gestione del club da parte di Gerry Cardinale ha raggiunto livelli inimmaginabili: il supporto verso la società è ai minimi storici e le proteste sono sempre più veementi. Dopo aver visto alcuni volantini provocatori presso Milano e, addirittura, in un luogo dal tifo estremamente radicato come Napoli, ora la “crociata” contro il presidente ha superato anche i confini nazionali ed europei, arrivando oltre il mare.

Queste sono delle immagini dei volantini affissi sulle strade di Londra, capitale del Regno Unito: i tifosi rossoneri le provano tutte per vincere la propria guerra.

 

 

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Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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