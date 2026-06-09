Dal Milan alla Premier League? Potrebbe dire addio in estate: i dettagli

Il Milan sta facendo tutti i ragionamenti del caso per comprendere come muoversi sul mercato in attesa del riassestamento societario e del nuovo tecnico sulla panchina rossonera. Ecco però chi potrebbe dire addio tra qualche settimana.

Milan: Loftus-Cheek dice addio? I dettagli

Il Milan sta ragionando su gran parte dei suoi giocatori ma nel dettaglio un rossonero che potrebbe dire addio è Loftus-Cheek. Il centrocampista vorrebbe salutare e quindi tornare in Premier League, ma al momento non sono ancora arrivate offerte. Nelle prossime settimane l’addio potrebbe decollare: non resta che attendere per comprendere se arriveranno novità concrete.