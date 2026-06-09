Calciomercato del Milan

Dal Milan alla Premier League? Potrebbe dire addio in estate: i dettagli

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Dal Milan alla Premier League? Potrebbe dire addio in estate: i dettagli
Loftus-Cheek esulta con i compagni durante una partita del Milan. Foto: ANSA
Ruben Loftus-Cheek esulta abbracciando i compagni di squadra durante una partita del Milan

Il Milan sta facendo tutti i ragionamenti del caso per comprendere come muoversi sul mercato in attesa del riassestamento societario e del nuovo tecnico sulla panchina rossonera. Ecco però chi potrebbe dire addio tra qualche settimana.

Milan: Loftus-Cheek dice addio? I dettagli

Il Milan sta ragionando su gran parte dei suoi giocatori ma nel dettaglio un rossonero che potrebbe dire addio è Loftus-Cheek. Il centrocampista vorrebbe salutare e quindi tornare in Premier League, ma al momento non sono ancora arrivate offerte. Nelle prossime settimane l’addio potrebbe decollare: non resta che attendere per comprendere se arriveranno novità concrete.

 

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Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

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