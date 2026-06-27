Il calciatore non rinnova, possibile occasione per il Milan: la situazione

Nicolò Zaniolo e l’Udinese hanno raggiunto un punto di rottura nelle trattative di rinnovo. L’agente Claudio Vigorelli ha confermato lo stallo contrattuale ai microfoni di Sky Sport.

Zaniolo-Udinese: lo stallo che riaccende il Milan

Il matrimonio tra il calciatore e il club friulano, apparso solido fino a poche settimane fa, si è trasformato in una matassa difficile da sbrogliare. Vigorelli ha spiegato le origini del conflitto: “La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto”. Il procuratore ha poi aggiunto: “Sia prima che dopo l’acquisto dell’Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d’accordo“.

La distanza economica rappresenta il fulcro della disputa. Tuttavia, Vigorelli ha smentito con forza le voci che attribuivano a Zaniolo la pretesa di mantenere i 3 milioni netti annui percepiti in Turchia. “Assolutamente falso”, ha dichiarato l’agente, aggiungendo: “Non si è trovato ancora un accordo ma stiamo negoziando su termini diversi, certamente più vicini ai parametri della realtà Udinese ma che rispecchino al contempo il valore tecnico di Nicolò”. La volontà di trovare una soluzione persiste, ma il compromesso rimane lontano.

Il Milan osserva: le porte del mercato si riaprono

Quale scenario attende Zaniolo se l’Udinese non cede? Vigorelli ha lanciato un aut-aut inequivocabile: “Ogni momento può essere buono per trovare una soluzione, ma alle presenti condizioni è impossibile pensare di poter restare dove manca un accordo che soddisfa le parti. Il mercato è lungo e vedremo quali opportunità si presenteranno oltre all’Udinese“. Le parole del procuratore suonano come un invito esplicito ad altri club a farsi avanti.

Il Milan, grande estimatore del trequartista italiano, ha mantenuto vivo l’interesse nonostante gli ostacoli passati. La situazione di stallo in Friuli riapre scenari che sembravano archiviati. Zaniolo, classe 1999, mantiene ancora margini di miglioramento considerevoli e rappresenta un profilo interessante per le ambizioni rossonere. Tuttavia, il costo dell’operazione rimane un elemento rilevante da valutare.

Lo scenario più probabile vede il proseguimento della trattativa Zaniolo-Udinese, con la possibilità concreta di una cessione nel calciomercato qualora l’accordo sul rinnovo non venga raggiunto. Il Milan resta vigile su questa evoluzione, consapevole che le opportunità nel mercato dei trasferimenti possono materializzarsi rapidamente quando una situazione contrattuale entra in crisi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Zaniolo continuerà in Friuli oppure cambierà destinazione.