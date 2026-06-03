Il Milan domina in questa classifica: è la migliore in Serie A!

Dieci giocatori del Milan parteciperanno al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Il club rossonero domina la classifica dei club di Serie A per numero di convocati.

La Serie A avrà 65 calciatori presenti alla manifestazione mondiale in programma dall’11 giugno. L’Italia non sarà tra le protagoniste, esclusa dalla competizione, ma il massimo campionato italiano manterrà comunque una rappresentanza significativa. Nella conta rientrano i giocatori delle neopromosse Venezia, Frosinone e Monza, mentre vengono escluse le retrocesse Verona, Cremonese e Pisa.

Milan: la squadra con più convocati al Mondiale 2026

Il Milan emerge come la società più rappresentata tra i club italiani. Con dieci calciatori convocati dalle rispettive nazionali, i rossoneri superano nettamente ogni altro club di Serie A. Questo dato conferma il valore della rosa costruita negli ultimi anni e la capacità di attrarre talenti internazionali di primo livello.

La presenza massiccia di giocatori milanisti nei quattro continenti rappresenta un’opportunità e un rischio. Da un lato, il palcoscenico mondiale consente ai calciatori di aumentare visibilità e valore di mercato. Dall’altro, gli impegni internazionali prolungati comportano carichi di lavoro intensi e maggiori rischi di infortunio in vista della stagione 2026-27. Ecco i convocati:

Maignan (Francia), Rabiot (Francia), De Winter (Belgio), Saelemaekers (Belgio), Estupinan (Ecuador), Modric (Croazia), Leao (Portogallo), Jashari (Svizzera), Pulisic (Usa) e Gimenez (Messico).

La strategia del Milan tra convocazioni e mercato

Quale valore ha questa rappresentanza numerica per il progetto futuro? I nove convocati rappresentano il nucleo su cui il Milan intende costruire la prossima stagione. La loro permanenza al Mondiale fino a giugno consente al club di pianificare il calciomercato estivo con tempistiche definite. Inoltre, la competizione internazionale funzionerà da vetrina per eventuali cessioni o scambi.

Gli scenari per il Milan dopo il Mondiale

Terminata la competizione mondiale, il Milan dovrà gestire il rientro dei dieci convocati con estrema attenzione. I tempi di recupero fisico e mentale diventeranno cruciali per iniziare la preparazione estiva nelle migliori condizioni. Il calendario fitto dei prossimi anni richiede una gestione oculata delle energie.

La supremazia numerica del Milan nel Mondiale 2026 consolida il ruolo del club come principale esportatore di talenti verso le nazionali. Questa posizione di forza nel panorama internazionale avrà ricadute dirette sulla capacità di attrarre nuovi giocatori e di mantenere coesi i migliori elementi della rosa. Il Mondiale diventa così un test definitivo per valutare chi resterà al Milan e chi cercherà altre soluzioni dopo l’estate.