Il Milan spinge per il bomber: ecco chi è il favorito

Ruben Amorim ha già le idee chiare sul mercato del Milan: servono gol e servono subito. Il favorito, come riporta la Gazzetta dello Sporta, è Serhou Guirassy.

Guirassy chiede la cessione dal Dortmund

Il centravanti guineano ha manifestato al Borussia la volontà di lasciare la Bundesliga dopo quattro stagioni consecutive tra Stoccarda e Dortmund. Il club tedesco però non intende facilitare l’operazione: ancora due anni di contratto e una valutazione minima di 40 milioni per il via libera. Una cifra importante, ma non proibitiva per una società che vuole rompere con gli ultimi fallimenti estivi.

Amorim conosce bene il valore di un numero 9 di livello internazionale. Nel suo 3-4-2-1, i centravanti d’area trovano spazi e responsabilità significative. Gyokeres allo Sporting ha confermato questa filosofia tattica: il progetto del tecnico portoghese si costruisce intorno a un attaccante che garantisca doppia cifra in gol. Guirassy, con i suoi numeri in Bundesliga, rappresenterebbe esattamente questo profilo.

Il mercato rossonero attende il direttore sportivo

Il Milan non ha ancora un direttore sportivo, ma la fretta è palpabile. L’esclusione dalla Champions League ha bruciato, e l’idea di rinforzare subito il reparto offensivo serve anche per placare una tifoseria esasperata dalle scelte degli ultimi anni. Cardinale dovrà decidere se affidare a Amorim i pieni poteri di mercato o se affiancarlo a un uomo di esperienza nelle trattative.

Indipendentemente dalla struttura organizzativa, l’orientamento è univoco: un bomber di caratura internazionale deve arrivare in questa estate. Il Dortmund farà resistenza iniziale, come sempre accade in questi casi, ma la determinazione dell’attaccante a cambiare campionato e la pressione di una società che investe rappresentano fattori concreti. Se Amorim avrà risorse sufficienti, il centravanti del Dortmund potrebbe diventare il primo colpo del nuovo corso.