Jashari fa muovere il mercato del Milan: c’è una nuova pretendente

Il nome di Ardon Jashari è estremamente discusso in queste settimane che ci avvicinano all’apertura ufficiale della finestra di calciomercato estiva: il giocatore ha trovato poco spazio alla sua prima stagione con la maglia del Milan e ha molte pretendenti su di sé, di cui il Como come ultima arrivata.

Anche il Como su Jashari: vuole restare al Milan

Come svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ardon Jashari è uno dei nomi con più ammiratori in ottica mercato del Milan. Il centrocampista svizzero, oltre ai passati interessamenti di Roma e, soprattutto Atalanta – orfana di Ederson – è finito nel mirino del Como di Cesc Fabregas, da sempre attento a giocatori di grande prospettiva ma con una base di esperienza internazionale. Eppure, la volontà del centrocampista (arrivato in Serie A nella passata stagione) è quella di rimanere per giocarsi le sue carte al Milan e far vedere a tutti di che pasta è fatto.