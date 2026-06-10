Calciomercato del Milan

Jashari fa muovere il mercato del Milan: c’è una nuova pretendente

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Jashari fa muovere il mercato del Milan: c’è una nuova pretendente
Jashari in orbita Como
Dopo l'Atalanta, anche il Como è su Jashari

Il nome di Ardon Jashari è estremamente discusso in queste settimane che ci avvicinano all’apertura ufficiale della finestra di calciomercato estiva: il giocatore ha trovato poco spazio alla sua prima stagione con la maglia del Milan e ha molte pretendenti su di sé, di cui il Como come ultima arrivata.

Anche il Como su Jashari: vuole restare al Milan

Come svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ardon Jashari è uno dei nomi con più ammiratori in ottica mercato del Milan. Il centrocampista svizzero, oltre ai passati interessamenti di Roma e, soprattutto Atalanta – orfana di Ederson – è finito nel mirino del Como di Cesc Fabregas, da sempre attento a giocatori di grande prospettiva ma con una base di esperienza internazionale. Eppure, la volontà del centrocampista (arrivato in Serie A nella passata stagione) è quella di rimanere per giocarsi le sue carte al Milan e far vedere a tutti di che pasta è fatto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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