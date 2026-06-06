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Leao non smette di far discutere: caos totale con la maglia del Portogallo, cosa è accaduto

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Leao non smette di far discutere: caos totale con la maglia del Portogallo, cosa è accaduto
Rafael Leao in azione con la maglia del Milan durante una gara ufficiale
Rafael Leao in maglia Milan rossonera durante una partita, con sguardo concentrato verso il basso

Leao finisce ancora una volta al centro delle polemiche dopo la dichiarazione d’addio al Milan. Stavolta c’entrano le gesta con la maglia del Portogallo: il calciatore è stato espulso dopo aver rifilato un pungo ad un avversario.

Leao espulso con il Portogallo dopo una rissa

Rafa Leao continua a far discutere. Il portoghese si è reso protagonista di un gesto abbastanza deprecabile nel corso dell’amichevole di preparazione al Mondiale fra Portogallo e Cile, punito con l’espulsione. Succede tutto nel corso del recupero della prima frazione, momento in cui si scatena una rissa che vede protagonisti un gruppetto di calciatori di entrambe le squadre.

Rafael Leão in maglia rosso-blu durante una partita, protagonista di un contatto con un avversario in maglia celeste
Rafael Leão sferra un pugno a Roman

Ma il gesto che risalta di più è quello di Leao, che si rende protagonista di un pugno ai danni dell’avversario Roman, a sua volta protagonista attivo della rissa. Il parapiglia si chiude con l’espulsione per entrambi.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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