Leao non smette di far discutere: caos totale con la maglia del Portogallo, cosa è accaduto

Leao finisce ancora una volta al centro delle polemiche dopo la dichiarazione d’addio al Milan. Stavolta c’entrano le gesta con la maglia del Portogallo: il calciatore è stato espulso dopo aver rifilato un pungo ad un avversario.
Leao espulso con il Portogallo dopo una rissa
Rafa Leao continua a far discutere. Il portoghese si è reso protagonista di un gesto abbastanza deprecabile nel corso dell’amichevole di preparazione al Mondiale fra Portogallo e Cile, punito con l’espulsione. Succede tutto nel corso del recupero della prima frazione, momento in cui si scatena una rissa che vede protagonisti un gruppetto di calciatori di entrambe le squadre.
Ma il gesto che risalta di più è quello di Leao, che si rende protagonista di un pugno ai danni dell’avversario Roman, a sua volta protagonista attivo della rissa. Il parapiglia si chiude con l’espulsione per entrambi.