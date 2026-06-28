Mercato Milan, sirene turche per un rossonero: arriva la prima offerta

Chukwueze potrebbe lasciare il Milan in estate. Il Trabzonspor ha individuato l’esterno nigeriano come profilo ideale per l’attacco secondo quanto riportato da Soccernet.

Chukwueze: il Fulham rinuncia al riscatto

L’avventura di Samuel Chukwueze al Fulham si conclude senza il riscatto preventivato. Il club inglese aveva l’opzione per 24 milioni di euro, ma il calo di rendimento nella seconda parte di stagione ha spinto la dirigenza a fare marcia indietro. Gli ultimi mesi londinesi non hanno convinto: 3 reti e 4 assist in 25 presenze, numeri che hanno indotto il Fulham a chiedere uno sconto al Milan per proseguire la collaborazione.

Il Milan aveva investito 21 milioni di euro sul nigeriano nell’estate 2023, prelevandolo dal Villarreal. Dodici mesi dopo, il valore del cartellino si è ridimensionato. Il club rossonero ora si trova di fronte a una scelta delicata: accettare una minusvalenza importante o cercare una collocazione alternativa che permetta di recuperare almeno parte dell’investimento iniziale.

Chukwueze con la maglia del Milan in una partita di Serie A

Trabzonspor: prestito a 15 milioni, ma il Milan dice no

Secondo la fonte nigeriana ‘Soccernet’, il Trabzonspor ha già mosso i primi passi concreti. Il club turco propone un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, formula che non convince la dirigenza milanista. Il Milan vuole una cessione definitiva, non un ulteriore prestito che prolungherebbe l’incertezza sul giocatore. Le due parti potrebbero trovare un compromesso trasformando il diritto in obbligo di riscatto, soluzione che garantirebbe al Milan la sicurezza economica di una vendita vera e propria.

La cifra proposta dal Trabzonspor è inferiore alle aspettative rossonere. Per una cessione definitiva, la valutazione dovrebbe attestarsi su livelli superiori, almeno 18-20 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta rimane significativa, e il tempo a disposizione per colmare il gap non è infinito.

Lo scenario più probabile vede Chukwueze ancora al Milan nei primi giorni di luglio. Amorim avrà modo di testarne le qualità tattiche e deciderà se farlo partire o reintegrarlo nel progetto. Il Trabzonspor dovrà decidere se accelerare subito per portarlo alla propria corte o aspettare ancora: il futuro di Chukwueze dipenderà anche da questo.