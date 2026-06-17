Milan, Cardinale non molla: vuole questo dirigente!

Markus Krösche e il Milan hanno raggiunto un’intesa totale sulla dirigenza rossonera, secondo quanto rivela Orazio Accomando.

Krösche-Milan: l’accordo esiste, il tedesco già coinvolto nelle scelte

La trattativa tra il Milan e il dirigente dell’Eintracht Francoforte non è affatto chiusa, nonostante le smentite arrivate dalla Germania nelle ultime ore. Come rivela il giornalista Accomando, tra le parti esiste già un accordo totale sulla struttura dirigenziale. Il manager tedesco è stato persino coinvolto nella valutazione dell’allenatore, un segnale che il Milan ha già deciso il modello organizzativo futuro. Non si tratta di una semplice pre-intesa, ma di un’intesa vera e propria sulla ripartizione dei ruoli e delle responsabilità.

Krösche conosce già il progetto rossonero nei dettagli. Ha discusso delle priorità tecniche, dei profili da cercare e della visione tattica che il Milan vuole sviluppare nei prossimi anni. L’accordo sulla persona è stato raggiunto. Quello che manca è solo la liberazione formale dal club tedesco.

L’Eintracht fa muro: il vero ostacolo al trasferimento

L’Eintracht Francoforte ha deciso di non cedere il proprio dirigente. Il club tedesco blocca la risoluzione contrattuale e non concede il via libera per la partenza di Krösche. È questo il vero nodo della questione. Non ci sono dubbi sulla volontà del Milan o su quella del dirigente, ma sulla disponibilità dell’Eintracht a lasciarlo andare. Le possibilità di vederlo a Milano nel breve termine si sono ridotte, ma Cardinale non ha alzato bandiera bianca.

Gerry Cardinale sta valutando un ultimo tentativo per convincere il club tedesco. Il proprietario di RedBird non ha intenzione di arrendersi facilmente. Potrebbe sferrare un altro colpo, magari economico, per sbloccare la situazione. L’Eintracht ha il coltello dalla parte del manico: Krösche ha ancora un contratto in vigore e loro non sono obbligati a liberarlo.

Cosa comporterebbe l’arrivo di Krösche alla dirigenza del Milan

Cosa cambierebbe davvero con Krösche? Arriverebbe a Milano un modello di gestione completamente diverso. Il tedesco porterebbe con sé un’esperienza basata su scouting accurato, sostenibilità economica e valorizzazione dei giovani talenti. Le chiavi dell’area tecnica passerebbero nelle sue mani, trasformando il modo in cui il Milan opera sul mercato e nella gestione della rosa.

Non sarebbe solo un cambio di volti in dirigenza, ma un’inversione di rotta nei criteri di valutazione dei giocatori e nella costruzione del progetto. Krösche ha dimostrato all’Eintracht di saper costruire squadre competitive con budget limitati. Questo approccio rappresenterebbe una discontinuità rispetto alla gestione precedente.

Nel frattempo, il Milan attende. Cardinale continua a lavorare dietro le quinte per trovare una soluzione con l’Eintracht. La finestra di mercato rimane aperta, ma i tempi si stringono. Se Krösche arriverà, lo farà perché il proprietario rossonero avrà trovato il modo di convincere il club tedesco a liberare il dirigente dal contratto ancora in vigore.