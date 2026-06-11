Milan, Cardinale sotto accusa: avete sentito? Parole durissime

La gestione attuale del Milan da parte di Gerry Cardinale non può assolutamente considerarsi positiva: in questo momento storico, la confusione regna sovrana secondo il giornalista. Di certo, le colpe sono molte e le ha sottolineate bene il giornalista Michele Criscitiello.

Criscitiello attacca Cardinale: “Tolga il disturbo”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha lanciato accuse piuttosto forti nei confronti di Gerry Cardinale, proprietario del Milan. La gestione del fondo americano, stando alle sue parole, ha rovinato un mondo passionale come quello del calcio italiano. Il suo intervento si è concluso con un invito a lasciare la sua posizione attuale, in maniera anche piuttosto forte.

Ecco le sue parole: