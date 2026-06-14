Milan, che attacco di Rangnick: le parole non lasciano dubbi

L’approdo di Ralf Rangnick al Milan è definitivamente sfumato: non ci sono le condizioni per un matrimonio tra le parti e, colui che doveva essere il dirigente rossonero, ha confermato tutto cn parole piuttosto pungenti e snervanti nei confronti del trattamento riservatogli dal club rossonero.

Rangnick deluso dal Milan: “Avevo chiesto chiarezza…”

Ralf Rangnick poteva e avrebbe dovuto essere l’uomo chiave del Milan per la ricostruzione nella prossima stagione. I fatti, però, parlano in maniera diametralmente opposta: l’attuale CT dell’Austria ha esteso il proprio contatto con la federazione, allontanando ogni collegamento al club rossonero. A maggior ragione, dopo il modo in cui il Diavolo si è comportato con lui, come rivelato in conferenza stampa dal diretto interessato.

Ecco le sue parole: