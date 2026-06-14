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Milan, che attacco di Rangnick: le parole non lasciano dubbi

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Milan, che attacco di Rangnick: le parole non lasciano dubbi
Rangnick attacca il Milan: parole dure
Rangnick contro il Milan

L’approdo di Ralf Rangnick al Milan è definitivamente sfumato: non ci sono le condizioni per un matrimonio tra le parti e, colui che doveva essere il dirigente rossonero, ha confermato tutto cn parole piuttosto pungenti e snervanti nei confronti del trattamento riservatogli dal club rossonero.

Rangnick deluso dal Milan: “Avevo chiesto chiarezza…”

Ralf Rangnick poteva e avrebbe dovuto essere l’uomo chiave del Milan per la ricostruzione nella prossima stagione. I fatti, però, parlano in maniera diametralmente opposta: l’attuale CT dell’Austria ha esteso il proprio contatto con la federazione, allontanando ogni collegamento al club rossonero. A maggior ragione, dopo il modo in cui il Diavolo si è comportato con lui, come rivelato in conferenza stampa dal diretto interessato.

Ecco le sue parole:

“Con i rossoneri ci siamo sentiti per la prima volta 3 settimane fa. Avevo chiesto chiarezza prima del Mondiale, per rispetto dell’Austria, ma non c’è stata . Alla fine, rinnovare con la Nazionale è stata la decisione giusta”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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