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Milan, conferme sulle richieste di Amorim: ma prima il tecnico ha un obiettivo

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Milan, conferme sulle richieste di Amorim: ma prima il tecnico ha un obiettivo
Amorim presenta la strategia di mercato del Milan con i documenti su acquisti e cessioni
Amorim in abito nero con documenti Milan per acquisti e cessioni davanti al logo rossonero illuminato

Ruben Amorim si muove in prima persona. Dopo l’allestimento di tutta l’area dirigenziale del Milan, il nuovo tecnico rossonero sarà molto attivo in tutte le scelte societarie, tra cui naturalmente quelle di calciomercato. Il tecnico portoghese ha già definito i suoi primi obiettivi, che sono già fuoriusciti negli ultimi giorni.

Milan, conferme su Hjulmand e Trincao: sono le richieste di Amorim

Come riportato da Gianluca Di Marzio, arrivano conferme sulle prime richieste di Ruben Amorim per il calciomercato rossonero. Come fuoriuscito negli scorsi giorni, le prime richieste di Amorim sono Mortem Hjulmand e Francisco Trincao. I due calciatori, che il tecnico ex Sporting conosce bene, sono i suoi obiettivi per l’estate, seppur non sarà facile strapparli al club portoghese.

Contestualmente, arriva una smentita su un obiettivo. Nella lista di Ruben Amorim non c’è infatti Pedro Goncalves, centrocampista sempre in forze allo Sporting Lisbona. In ogni caso, filtra un obiettivo del tecnico ex Manchester United: prima di qualunque decisione, vuole prima analizzare e studiare bene la rosa rossonera.

Fatto ciò, stilerà la lista acquisti e la lista cessioni, per modellare e creare la rosa a sua immagine e somiglianza.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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