Milan, i due top non sono certi di restare in rossonero: la situazione

Maignan e Rabiot potrebbero lasciare il Milan in questa sessione estiva. Secondo il Corriere dello Sport, la permanenza dei due francesi non è automatica nonostante i contratti in essere.

Maignan: il Chelsea bussa alla porta, la cifra che spaventa

Il portiere rossonero ha rinnovato fino al 2031 e indossa la fascia di capitano, eppure il suo futuro non è blindato. Il Chelsea cerca un estremo difensore di livello internazionale e ha messo gli occhi su di lui. La cifra che farebbe vacillare il Milan è superiore ai 30 milioni di euro, soglia oltre la quale la dirigenza potrebbe valutare seriamente l’addio.

Maignan rappresenta uno dei migliori portieri della Serie A negli ultimi due stagioni. La sua partenza significherebbe ricerca urgente di un sostituto nel mercato già caldo di questa finestra. Il Chelsea ha le risorse economiche per forzare la mano, e una proposta concreta potrebbe creare tensione tra il giocatore e il club rossonero.

Rabiot verso il Napoli: la Serie A lo richiama

Il centrocampista francese rappresenta un altro caso di instabilità. La pista che lo vede destinato al Napoli di Allegri prende forma concretamente. A differenza di Maignan, Rabiot potrebbe restare in Serie A, ma non necessariamente a Milano.

Allegri rappresenta un catalizzatore importante per il calciatore. La possibilità di giocare sotto un allenatore di quella caratura potrebbe influenzare la sua scelta. Il Milan rischia di vedersi sfuggire un elemento del centrocampo nelle prossime settimane, con il Napoli pronto a sfruttare questa apertura.

Qual è lo scenario più probabile per il Milan? Una doppia partenza comporterebbe investimenti immediati sia in porta che a centrocampo. Il club non può permettersi di arrivare alla fine del mercato con due vuoti così importanti da colmare.

Entrambi i giocatori sono attualmente concentrati sul Mondiale con la Francia dopo la vittoria iniziale contro il Senegal. Le decisioni definitive arriveranno dopo la competizione, ma le trattative ufficiali inizieranno nelle prossime settimane. Il Milan deve prepararsi a uno scenario dove Maignan e Rabiot potrebbero non essere disponibili per il prossimo campionato.