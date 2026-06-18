Milan, il colpo offensivo per Amorim parla italiano: pista dalla Serie A!

Ruben Amorim detta già le linee guida per il mercato estivo del Milan. Francisco Trincao dello Sporting è il profilo prescelto per la trequarti rossonera, ma spunta anche Nicolò Zaniolo.

Trincao: la scelta tattica di Amorim per il 3-4-2-1

Secondo Tuttosport, l’allenatore portoghese ha individuato in Trincao la soluzione ideale per il suo sistema di gioco. L’esterno offensivo conosce perfettamente il contesto tattico che Amorim intende implementare al Milan, avendo già lavorato sotto la sua guida allo Sporting Lisbona. Le caratteristiche tecniche dell’ala portoghese si adattano perfettamente al ruolo di trequartista destro con la possibilità di accentrarsi e generare superiorità numerica negli ultimi metri del campo.

Zaniolo e le alternative sulla trequarti milanista

Nel radar del Milan figura anche Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano, appena riscattato dall’Udinese, sta valutando le opzioni disponibili dopo le tensioni contrattuali emerse nei giorni scorsi. Secondo Tuttosport, l’entourage del giocatore ha mantenuto contatti con la dirigenza rossonera, alimentando le voci di un possibile trasferimento.

Quale differenza tra Trincao e Zaniolo? Trincao offre esperienza consolidata nel sistema di Amorim e garanzie tattiche immediate. Zaniolo rappresenta invece un’opportunità di mercato legata alle complicazioni contrattuali all’Udinese. Il Milan valuta entrambi gli scenari in parallelo, senza fretta decisionale.

Nicolò Zaniolo in azione durante una partita

Il mancato addio di Chukwueze complica i piani

La situazione di Samuel Chukwueze complica ulteriormente il puzzle della trequarti. Il Fulham insiste per il riscatto del nigeriano dopo il prestito, ma la cifra richiesta dal Milan resta elevata. La cessione di Chukwueze libererebbe risorse finanziarie per investimenti come Trincao o Zaniolo. Il calciomercato estivo del Milan dipenderà anche da queste uscite.

Il Milan si muove ora con una visione tattica precisa. Trincao per la trequarti, con Zaniolo come alternativa, la situazione di Chukwueze da risolvere: sono questi i fronti che definiranno la qualità della campagna acquisti estiva. Amorim ha già tracciato la strada, spetta alla dirigenza percorrerla con decisione e tempestività durante il calciomercato.