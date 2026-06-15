Milan, la critica è pesante: la dirigenza finisce (ancora) nel mirino

Enzo Bucchioni critica duramente il Milan e la sua dirigenza su ‘TMW’, sollevando dubbi sulla chiarezza progettuale del club rossonero.

Bucchioni e la confusione dirigenziale: il giudizio netto

Secondo quanto riporta ‘Tuttomercatoweb’, il giornalista non ha risparmiato critiche alla società milanista.

“C’è sempre la sensazione che i dirigenti del Milan non sappiano cosa vogliono fare, dove vogliono andare. Persiste il consigliere Ibra che spaventa per le sue ingerenze”,

le parole di Bucchioni sono severe: si tratta di una dirigenza senza orientamento tattico e strategico chiaro, incapace di tracciare una rotta definita per il futuro del club. Il giornalista identifica nella confusione progettuale il vero problema del Milan.

Non è una questione di singoli acquisti o di risultati saltuari, ma di assenza di visione complessiva. Questa mancanza di chiarezza si ripercuote inevitabilmente sulle scelte tecniche, sul mercato, sulla comunicazione interna ed esterna. Un club che non sa dove vuole andare non può costruire una squadra coerente.

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Una critica che arriva al termine di una stagione caratterizzata da prestazioni deludenti, polemiche frequenti e risultati non all’altezza delle aspettative. Il Milan ha attraversato momenti difficili senza riuscire a costruire una risposta tattica e psicologica credibile.