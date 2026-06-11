Milan, la rivelazione del titolarissimo: “Non so se resterò”

Alexis Saelemaekers ha confermato la sua soddisfazione di giocare nel Milan, nonostante la mancata qualificazione in Champions League. L’esterno belga, intervenuto dal ritiro della nazionale a Seattle, ha rilasciato dichiarazioni che testimoniano il suo attaccamento al progetto rossonero.

Saelemaekers al Milan: la sfida del grande club

“È un peccato non aver raggiunto gli obiettivi di stagione, ma il Milan resta comunque il Milan, un club mitico”

Ha affermato il giocatore secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport. Saelemaekers ha sottolineato come l’ambiente rossonero richieda massimo impegno quotidiano:

“In rossonero devi mostrare il 100% in ogni allenamento, in ogni partita”.

L’esclusione dalla Champions rappresenta un fallimento per le ambizioni milaniste, ma non ha intaccato la consapevolezza del belga rispetto al valore della piazza. La stagione conclusa ha mostrato come il club di via Aldo Rossi rimanga una destinazione di prestigio nonostante i risultati deludenti. Saelemaekers ha chiarito il suo posizionamento:

“Personalmente, ho dimostrato di poter stare a questo livello e sono fiero di essere in una squadra così grande”.

La dichiarazione rivela una mentalità vincente, quella che il Milan pretende dai propri effettivi indipendentemente dalle circostanze. In un contesto dove il club vive un momento di transizione dirigenziale e tecnica, le parole dell’esterno rappresentano un ancoraggio valoriale importante.

Il Mondiale come priorità: il Milan rimandato

Quale sarà il focus di Saelemaekers nei prossimi mesi? Il giocatore ha risposto in modo diretto: la Coppa del Mondo.

“Al momento la cosa più importante per me è la Coppa del Mondo. Tutto ciò che riguarda il club lo metto da parte, non è davvero una delle mie preoccupazioni: preferisco semplicemente concentrarmi su questo grande evento”.

La dichiarazione spiega come il belga abbia scelto di isolarsi dalle turbolenze interne del Milan, dove la ricerca dell’allenatore e della nuova dirigenza procede con evidenti ritardi. Questa scelta rappresenta una soluzione pragmatica: non alimentare speculazioni sul futuro, concentrarsi sulla competizione internazionale con la nazionale.

Per il Milan rimane il compito di risolvere rapidamente la sua situazione organizzativa. Mentre Saelemaekers si prepara al grande evento mondiale, il club rossonero deve accelerare le decisioni su guida tecnica e assetto dirigenziale per recuperare il terreno perso sul calciomercato. La continuità di elementi come il belga dipenderà anche da queste scelte, che non possono più essere rimandare senza conseguenze concrete sulla competitività della stagione prossima.