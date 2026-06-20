Milan, la rivoluzione prosegue: i profili studiati e la possibile promozione interna

Kirovski avanza nella corsa per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan dopo il fallimento dell’operazione Krösche, secondo Tuttosport.

Kirovski e Gardiner: le soluzioni interne del Milan

Il Milan accelera sulla soluzione interna per la dirigenza. Dopo il licenziamento di Igli Tare, il club rossonero ha provato a portare Markus Krösche, ma l’operazione è naufragata. Ora la strada più concreta passa per Jovan Kirovski, dirigente di Milan Futuro e uomo di fiducia di Zlatan Ibrahimovic. L’ex calciatore conosce il mercato internazionale e possiede le competenze necessarie per negoziare i contratti, elemento cruciale per una gestione moderna della rosa.

Accanto a Kirovski lavora Bobby Gardiner, altro profilo interno che potrebbe ricoprire ruoli di responsabilità. Il problema concreto è l’assenza della certificazione da direttore sportivo in Italia: nessuno dei due possiede il patentino richiesto dalla normativa federale italiana, quindi il Milan deve comunque inserire una figura con regolare qualificazione nel ruolo.

Teti come figura di supporto amministrativo

Come rivela Tuttosport, il Milan valuta l’inserimento di un profilo italiano che funga da supporto tecnico-amministrativo. Nei giorni scorsi è tornato in auge il nome di Devin Ozerk, ma la candidatura che sta guadagnando terreno è quella di un dirigente con esperienza nel calcio italiano. Teti rappresenterebbe una figura di raccordo tra la competenza internazionale di Kirovski e le esigenze normative locali, gestendo la documentazione e gli aspetti burocratici della gestione sportiva.

Questa soluzione ibrida consente al Milan di mantenere continuità interna valorizzando Kirovski, pur rispettando i vincoli regolamentari italiani. L’ex Wolves firmerebbe i contratti e gestirebbe le trattative di mercato, mentre Teti curebbe gli aspetti amministrativi e le comunicazioni ufficiali con la Lega.

Quale vantaggio strategico offre questa struttura? Ibrahimovic mantiene il controllo attraverso un uomo di sua fiducia, i costi di gestione rimangono contenuti rispetto all’ingaggio di un direttore sportivo di fama internazionale, e il Milan evita ulteriori ritardi nella costruzione della nuova dirigenza dopo il fallimento con Krösche.

Scenario futuro: il Milan accelera sulla nuova struttura dirigenziale

Il Milan punta a chiudere questa configurazione dirigenziale entro le prossime settimane. Kirovski e Teti rappresentano una soluzione pragmatica che consente al club rossonero di proseguire nella rivoluzione tattica e tecnica senza ulteriori strappi organizzativi, mantenendo il progetto di Ibrahimovic al centro della gestione sportiva del Milan.