Milan, modello NBA e una promozione interna: svelato il piano di Cardinale

La proprietà RedBird vuole modificare in maniera radicale l’asset societario del Milan in vista della prossima stagione: con gli addii dei vari Furlani, Moncada e Tare, tutto è mirato alla creazione di un organigramma stile NBA, in cui avrà un ruolo fondamentale il personaggio di Bobby Gardiner.

Il nuovo Milan “NBA version”: la ricostruzione di Moretto

Il Milan sta cambiando totalmente pelle: le figure di riferimento all’interno della società, in questo esatto momento, sono Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, a cui si aggiunge Bobby Gardiner, che riceverà una promozione nell’organigramma. Come ricostruito da Matteo Moretto, il tutto sarà mirato alla creazione di un team simile a quanto si vede nella lega americana NBA, caratterizzata da figure piuttosto indipendenti e autonome.

Ecco quanto dichiarato dall’esperto di mercato: