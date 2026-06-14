Milan, modello NBA e una promozione interna: svelato il piano di Cardinale

La proprietà RedBird vuole modificare in maniera radicale l’asset societario del Milan in vista della prossima stagione: con gli addii dei vari Furlani, Moncada e Tare, tutto è mirato alla creazione di un organigramma stile NBA, in cui avrà un ruolo fondamentale il personaggio di Bobby Gardiner.
Il nuovo Milan “NBA version”: la ricostruzione di Moretto
Il Milan sta cambiando totalmente pelle: le figure di riferimento all’interno della società, in questo esatto momento, sono Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, a cui si aggiunge Bobby Gardiner, che riceverà una promozione nell’organigramma. Come ricostruito da Matteo Moretto, il tutto sarà mirato alla creazione di un team simile a quanto si vede nella lega americana NBA, caratterizzata da figure piuttosto indipendenti e autonome.
Ecco quanto dichiarato dall’esperto di mercato:
“Nelle call di Cardinale e Ibrahimovic è sempre stato coinvolto Bobby Gardiner, l’Head of Performance Analytics, molto probabilmente avrà un upgrade con un nuovo ruolo. Ha lavorato anche a stretto contatto con Tare, è una figura già presente nell’organigramma che avrà una promozione. Il Milan sta cercando di creare un’organigramma stile NBA: allenatore, Head of Football e direttore sportivo verranno scelti, ma queste tre figure non sono necessariamente collegate l’un l’altra. Questo non aiuta, Rangnick ad esempio voleva una struttura collegata. Il Milan sta però andando avanti con questo tipo di lavoro”.