Milan, non solo Gonçalo Ramos: ecco l’altro obiettivo per l’attacco

Gonçalo Ramos e Darwin Núñez sono i profili seguiti dal Milan per rinforzare l’attacco secondo il progetto tattico di Ruben Amorim.

Ramos dal PSG: il prestito come soluzione

Come rivela Tuttosport, Gonçalo Ramos rappresenta la prima scelta per il calciomercato Milan. Il centravanti portoghese vuole una maglia da protagonista e le sue caratteristiche si adattano perfettamente al sistema di gioco che Amorim intende implementare. Il PSG lo valuta 40 milioni di euro, cifra che spinge i rossoneri a cercare formule alternative. Un prestito con diritto o obbligo di riscatto permetterebbe al Milan di acquisire il giocatore senza investimento immediato, dilazionando l’operazione su due stagioni.

La formula del prestito è già stata sperimentata dal club in passato. Tuttavia, convincere il PSG richiede una trattativa complessa: i parigini difficilmente accettano di perdere un investimento recente senza garanzie concrete. Ramos, comunque, rappresenta il profilo ideale per il nuovo Milan.

Darwin Núñez: l’alternativa dall’Arabia Saudita

Se Ramos dovesse sfumare, Darwin Núñez rimane un’opzione concreta. L’attaccante uruguaiano è in uscita dall’Al-Hilal dopo una stagione deludente in Saudi Pro League: 16 presenze, 6 gol e 4 assist in 1251 minuti. Pur avendo accumulato 14 grandi occasioni mancate, i numeri confermano un rendimento sottotono rispetto alle aspettative. L’xG di 11.48 per 6 reti realizzate evidenzia un problema di concretezza offensiva.

Tuttavia, Núñez al Benfica ha dimostrato tutte le qualità necessarie per il 3-4-2-1. Per tornare in Europa dovrebbe accettare una riduzione drastica dello stipendio, un compromesso che lo rende comunque appetibile rispetto ai costi complessivi. Anche in questo caso, il Milan preferirebbe un prestito con diritto di riscatto per contenere i rischi.

Che tipo di attaccante serve ad Amorim

La punta ideale nel 3-4-2-1 non è un semplice finalizzatore. Amorim richiede un centravanti completo: veloce, fisicamente robusto e disposto a sacrificarsi tattico. L’attaccante deve allungare le difese avversarie con inserimenti decisi, creare spazi per i due trequartisti dietro di lui e dominare il gioco di sponda. Deve anche gestire palloni spalle alla porta e trovare passaggi per i compagni in movimento.

In fase di non possesso, il centravanti diventa il primo pressante sulla difesa rivale. Genera errori, recupera palloni e avvia manovre difensive dal fronte offensivo. Non è un ruolo passivo: richiede intelligenza tattica, intensità e dedizione. Sia Ramos che Núñez possiedono questi attributi, pur con sfumature diverse. Ramos è più tecnico e geometrico, Núñez più potente e diretto.

Il mercato del Milan dipende dalla dirigenza

Prima di qualsiasi operazione concreta, il Milan deve completare l’organigramma dirigenziale. Amorim è stato ufficializzato come nuovo allenatore, ma la società manca ancora di una dirigenza operativa. Senza un direttore sportivo e una struttura decisionale stabile, ogni trattativa rimane congelata. Gli annunci e le valutazioni tattiche hanno poco valore senza poteri di firma e bilancio.

Le prossime settimane determineranno se il Milan punterà su Ramos con una formula di prestito dal PSG o se virerà verso Núñez dall’Arabia Saudita. L’assenza di una dirigenza completa rappresenta il vero ostacolo per concretizzare il progetto di Amorim e rinforzare l’attacco secondo il nuovo modulo tattico rossonero.