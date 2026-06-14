Milan, nuovo nome per la difesa: arriva dalla Spagna

David Affengruber, difensore centrale austriaco dell’Elche, è entrato nel mirino del Milan per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.

Affengruber nel radar rossonero: la ricerca di qualità tecniche

Il Milan continua a scandagliare il mercato europeo alla ricerca di profili in grado di alzare il livello della retroguardia. Secondo Fichajes.net, il club rossonero segue con interesse David Affengruber, centrale austriaco classe 2001 di proprietà dell’Elche. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che rientra perfettamente nei parametri economici attuali della società.

Affengruber arriva da una stagione solida in Liga spagnola. Ha collezionato 35 presenze ufficiali in campionato, segnando 1 gol e fornendo 2 assist. La continuità dimostrata sotto la guida di Eder Sarabia lo ha reso uno dei difensori più affidabili del torneo iberico. Il contratto in scadenza a giugno 2027 crea margini di negoziazione favorevoli per chi intende acquisirlo durante l’estate.

Affengruber: il difensore moderno che al Milan manca

Qual è il valore tattico di Affengruber per il Milan? L’austriaco incarna il profilo del difensore contemporaneo: potenza fisica abbinata a qualità tecniche solide. Sa costruire la manovra dal basso, caratteristica che distingue i centrali moderni da quelli tradizionali. Tomori, Gabbia e Pavlovic possiedono altre qualità, ma nell’impostazione dal basso soffrono limitazioni evidenti.

A 25 anni, Affengruber si trova nel picco della sua condizione fisica. La sua velocità nell’anticipare gli attaccanti e l’abilità nel posizionamento lo rendono adatto a coprire il ruolo di braccetto destro in una difesa a tre. Se il Milan manterrà un assetto con tre centrali, Affengruber potrebbe integrarsi immediatamente negli equilibri tattici rossoneri senza richiedere tempi di adattamento lunghi.

La concorrenza, però, è agguerrita. Juventus, Atletico Madrid, Siviglia e Manchester United hanno già messo gli occhi sull’austriaco. Questo interesse diffuso potrebbe spingere l’Elche a pretendere una cifra superiore ai 20 milioni di euro iniziali. Il Milan dovrà decidere rapidamente se accelerare la trattativa o attendere sviluppi nel mercato difensivo.

Nelle prossime settimane l’orientamento del Milan sul calciomercato diventerà più chiaro. Se la dirigenza ritiene Affengruber il profilo giusto per il progetto tattico, la trattativa con l’Elche potrà decollare concretamente. Altrimenti, il club rossonero continuerà a valutare alternative nella categoria dei difensori moderni capaci di costruire dal basso.