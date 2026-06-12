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Milan, nuovo nome per la dirigenza: arriva dalla Bundesliga

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Milan, nuovo nome per la dirigenza: arriva dalla Bundesliga

Continua il casting di Gerry Cardinale per dare vita alla nuova dirigenza rossonera dopo la rivoluzione di meno di un mese fa, che portò all’esonero di Massimiliano Allegri e i licenziamenti di Moncada, Furlani e Tare. Dopo il rifiuto definitivo di Rangnick, i rossoneri puntano a un nuovo nome.

Milan, il favorito è ora Markus Krosche: i dettagli

Come riportato da Matteo Moretto, il Milan ha adesso una nuova figura che potenzialmente potrebbe far parte della nuova dirigenza rossonera. Il nome è quello di Markus Krosche, attuale direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte.

Il tedesco potrebbe dunque lasciare la Bundesliga per approdare in Serie A. Non è chiaro ancora il ruolo che andrebbe a intraprendere, se il medesimo che nel club tedesco, ovvero quello del direttore sportivo, o un altro, ma la certezza è che il Milan sta trattando con un grande pressing questo nome per portare il primo membro della nuova dirigenza rossonera ufficialmente a Milano.

Nelle prossime ore si chiarirà meglio la situazione di Krosche e di altri nomi: la sensazione è che dopo il rifiuto di Rangnick, il Milan e Gerry Cardinale stiano accelerando non poco comprendendo che il tempo delle trattative sia finito, dovendo ora passare ai fatti.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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