Milan, ritorno di fiamma? Con l’arrivo del tecnico arriva anche lui!

Mateta torna al centro dei piani del Milan se Glasner diventerà l’allenatore rossonero, come riporta TuttoMercatoWeb. A gennaio il francese era già stato individuato come rinforzo, ma il club ha frenato all’ultimo momento.

Mateta al Milan: il rifiuto di gennaio che pesa ancora

Jean-Philippe Mateta era praticamente un giocatore rossonero a fine gennaio. L’accordo con il Crystal Palace prevedeva un investimento di 35 milioni di euro, ma la dirigenza milanista ha ritirato l’offerta negli ultimi giorni, sollevando dubbi sulle condizioni fisiche del ginocchio del francese. Le preoccupazioni si sono rivelate infondate: Mateta ha trascinato il Palace alla vittoria della Conference League, segnando anche in finale contro il Rayo Vallecano.

Il rifiuto ha lasciato cicatrici nel calciatore, che non ha gradito il dietrofront milanista. La situazione cambia radicalmente se Oliver Glasner arriverà sulla panchina rossonera. L’allenatore austriaco conosce bene Mateta e può rappresentare il ponte necessario per superare il risentimento accumulato durante quei giorni di gennaio.

Glasner al Milan: come cambia il mercato rossonero

La nomina di Glasner comporterebbe un’accelerazione importante sul fronte Mateta. Non è un dettaglio marginale che il francese non abbia ancora firmato il rinnovo con il Crystal Palace. Il contratto scade nel 2027, ma le Eagles temono di perderlo a parametro zero e intendono cederlo nell’imminente sessione estiva. Il Milan ritroverebbe così l’occasione lasciata sfuggire sei mesi fa, questa volta con le spalle più coperte dal punto di vista medico.

La dinamica del calciomercato rossonero dipende dalla scelta dell’allenatore. Con Glasner la trattativa per Mateta avrebbe fondamenta solide: il rapporto di fiducia tra allenatore e giocatore eliminerebbe le resistenze che hanno caratterizzato la precedente operazione. Il Palace sa che il Milan è interessato e che il prezzo, seppur importante, è giustificato dalle prestazioni recenti del francese.

Il valore di Mateta nel progetto tattico rossonero

Qual è il ruolo che Mateta ricoprirebbe nel Milan di Glasner? Una prima punta con una fisicità importante e una capacità di finalizzazione che il Milan ha cercato invano in questa stagione. Dopo il rifiuto di gennaio, il francese ha dimostrato di poter reggere i ritmi della Premier League e di essere decisivo nelle competizioni europee.

La strada per il suo ritorno in rossonero passa attraverso due variabili: l’arrivo di Glasner sulla panchina e la volontà del Milan di investire cifre importanti in un reparto offensivo che ha mostrato fragilità strutturali. Se entrambe le condizioni si verificheranno, l’estate del Milan potrebbe vedere il ritorno di fiamma con Mateta, questa volta senza i dubbi che hanno caratterizzato il gennaio precedente.

Il calciomercato estivo del Milan prenderà forma nei prossimi giorni, con Glasner e Mateta come possibili protagonisti di una rivoluzione offensiva che potrebbe incidere sugli equilibri della Serie A.