Milan, salta anche Ragnick? Scenario clamoroso, è appena successo

Fino ad ora il futuro del Milan è circondato da un’enorme e indefinita nube di incertezza: non si conosce il prossimo allenatore, non si conosce il prossimo direttore sportivo e neanche l’iscrizione al prossimo campionato è ancora ufficiale. Eppure, c’era una garanzia: Ralf Ragnick parte attiva dell’organigramma. O, almeno, avrebbe dovuto essere così. Eppure, la Federcalcio Austriaca vorrebbe trattenerlo.

Il presidente dell’Austria blocca Ragnick: “Con noi fino a Euro2028”

L’approdo di Ralf Ragnick al Milan sembra cosa fatta da tempo, eppure non è assolutamente così. A maggior ragione, la pista non è sicura della lieta conclusione dopo le parole del presidente della Federazione calcistica dell’Austria, Josef Proll, che ha praticamente “bloccato” la partenza dell’allenatore almeno sino al 2028.

Ecco le sue parole: