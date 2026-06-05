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Milan, salta anche Ragnick? Scenario clamoroso, è appena successo

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Milan, salta anche Ragnick? Scenario clamoroso, è appena successo
Ralf Ragnick in conferenza stampa alla sede del Milan
Ralf Ragnick durante una conferenza stampa presso la sede del Milan, con il logo rossonero sullo sfondo

Fino ad ora il futuro del Milan è circondato da un’enorme e indefinita nube di incertezza: non si conosce il prossimo allenatore, non si conosce il prossimo direttore sportivo e neanche l’iscrizione al prossimo campionato è ancora ufficiale. Eppure, c’era una garanzia: Ralf Ragnick parte attiva dell’organigramma. O, almeno, avrebbe dovuto essere così. Eppure, la Federcalcio Austriaca vorrebbe trattenerlo.

Il presidente dell’Austria blocca Ragnick: “Con noi fino a Euro2028”

L’approdo di Ralf Ragnick al Milan sembra cosa fatta da tempo, eppure non è assolutamente così. A maggior ragione, la pista non è sicura della lieta conclusione dopo le parole del presidente della Federazione calcistica dell’Austria, Josef Proll, che ha praticamente “bloccato” la partenza dell’allenatore almeno sino al 2028.

Ecco le sue parole:

“Abbiamo avuto molte discussioni e vogliamo trattenerlo fino agli Europei. Lui conosce le nostre risorse. Ora spetta a lui prendere una decisione”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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