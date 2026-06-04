Milan, sembrava quasi fatta ma ora l’operazione è in stand-by: la situazione

Leon Goretzka non arriverà al Milan. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, l’operazione che sembrava conclusa è finita in stand-by dopo l’azzeramento della dirigenza rossonera e l’esonero di Allegri, principale sostenitore del centrocampista tedesco.

Goretzka aveva detto sì: la proposta rossonera da 17 milioni

Il centrocampista del Bayern Monaco aveva accettato la proposta del Milan nelle scorse settimane. L’offerta prevedeva uno stipendio di circa 7 milioni di euro annui più un bonus alla firma intorno ai 10 milioni. Tutto era stato concordato per l’arrivo a zero, sfruttando la scadenza del contratto del giocatore con il club bavarese. Allegri aveva spinto fortemente per questa operazione, ritenendola strategica per il centrocampo rossonero.

L’azzeramento del corpo dirigenziale – con le uscite di Furlani, Moncada e Tare – ha bloccato definitivamente la trattativa. Non c’è più chi aveva preso questa decisione, e il nuovo staff non ha confermato l’operazione. Goretzka rimane quindi in una posizione di incertezza, con il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2026.

Altre squadre interessate: il tedesco ha opzioni concrete

Durante i mesi precedenti, Inter, Juventus e Napoli avevano chiesto informazioni su Goretzka senza però affondare concretamente. Gli azzurri potrebbero tornare alla carica qualora decidessero di intervenire a centrocampo, sebbene il loro focus sia rivolto a profili diversi come Javi Guerra o Manzambi. Esistono anche proposte da campionati di livello inferiore: Major League Soccer, Arabia Saudita e Turchia hanno manifestato interesse.

Quali sono le prossime mosse di Goretzka? Il tedesco attenderà di capire chi guiderà il nuovo Milan prima di prendere una decisione definitiva. Se Cardinale completerà il nuovo organigramma dirigenziale con scelte diverse da quelle di Allegri, l’operazione potrebbe rimanere definitivamente chiusa e il centrocampista cercherà una soluzione alternativa nel mercato europeo o oltre.

La situazione del Milan nel calciomercato estivo rimane caotica proprio per questo motivo: ogni operazione avviata dalla precedente dirigenza è ora sospesa, in attesa che la nuova struttura definisca le priorità tecniche. Goretzka è solo il primo caso di un problema più ampio che il club rossonero dovrà affrontare rapidamente per non perdere opportunità concrete nel mercato dei parametri zero e delle operazioni già avanzate.