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Milan, sfuma un altro nome per la panchina: ora è corsa a due!

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Milan, sfuma un altro nome per la panchina: ora è corsa a due!
Cardinale non assumerà Jaissle al Milan
Jaissle non allenerà il Milan

Matthias Jaissle non sarà l’allenatore del Milan: l’attuale tecnico dell’Al-Ahli non è un candidato per la panchina, con un duello secco tra Glasner e Slot per il ruolo di guida rossonera.

Milan, sfuma Jaissle: resterà in Arabia

Come rivelato da Sky Sport, il casting per la panchina del Milan continua a mietere “vittime”: ormai neanche Matthias Jaissle fa più parte della lista dei candidati e rimarrà per un’ulteriore stagione all’Al-Ahli, in Saudi Pro League. Ebbene, la scelta del Diavolo si limita a una duplice opzione: puntare su Arne Slot, svincolatosi dal Liverpool, oppure affondare per Oliver Glasner, reduce da un emozionante saluto al Crystal Palace. Questione di pochissimi giorni prima della scelta definitiva.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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