Milan, sfuma un altro nome per la panchina: ora è corsa a due!

Matthias Jaissle non sarà l’allenatore del Milan: l’attuale tecnico dell’Al-Ahli non è un candidato per la panchina, con un duello secco tra Glasner e Slot per il ruolo di guida rossonera.
Milan, sfuma Jaissle: resterà in Arabia
Come rivelato da Sky Sport, il casting per la panchina del Milan continua a mietere “vittime”: ormai neanche Matthias Jaissle fa più parte della lista dei candidati e rimarrà per un’ulteriore stagione all’Al-Ahli, in Saudi Pro League. Ebbene, la scelta del Diavolo si limita a una duplice opzione: puntare su Arne Slot, svincolatosi dal Liverpool, oppure affondare per Oliver Glasner, reduce da un emozionante saluto al Crystal Palace. Questione di pochissimi giorni prima della scelta definitiva.