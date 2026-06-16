Milan, Sky rivela i primi due obiettivi: “Sono pupilli di Amorim”

Il Milan valuta i primi possibili colpi di calciomercato della nuova era. I rossoneri devono oltre che rinforzare la rosa, anche adattarla a quelli che sono i dettami e il sistema di gioco del tecnico ex Sporting Lisbona e Manchester United. Per questo spuntano i primi due obiettivi di mercato, che sono pupilli del tecnico.

Milan, Hjulmand e Trincao sono i primi due obiettivi di mercato

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Hjulmand e Trincao, entrambi attualmente sotto contratto dello Sporting Lisbona, sono i primi due obiettivi del nuovo Milan targato Ruben Amorim. Il tecnico portoghese considera i due suoi ex calciatori dei suoi pupilli e dunque li avrebbe richiesti anche nella sua nuova avventura in rossonero.

Da capire le richieste dei portoghesi, che come si sa sono bottega cara, ma potrebbe aiutare la volontà dei due calciatori, che potrebbero riunirsi col loro ex allenatore. Ancora tutto da chiarire e tanti dettagli da comprendere, ma Ruben Amorim è stato chiaro con la dirigenza e vuole rinforzi che indica lui. Hjulmand e Trincao sono i primi due prescelti.