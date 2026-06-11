Milan, spunta un nuovo nome per la panchina: i dettagli

Il Milan è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri per la panchina: occhio al nuovo nome che è saltato fuori nelle ultime ore.
Milan: occhio alla novità per la panchina
Secondo Fabrizio Romano, ci sarebbero stati dei primi contatti esplorativi tra il Milan e Amorim. Tramite il suo canale ‘YouTube’ ha dichiarato:
“Terrei anche il nome di Amorim per la panchina del Milan. Ci sono stati contatti in settimana che continueranno. Il suo nome va aggiunto nell’elenco dei possibili allenatori”.
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