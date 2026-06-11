News Milan

Milan, spunta un nuovo nome per la panchina: i dettagli

di
Milan, spunta un nuovo nome per la panchina: i dettagli
Giocatori del Milan in esultanza collettiva durante la partita
Giocatori del Milan esultano insieme sul campo durante una partita, indossando la divisa rossonera

Il Milan è ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri per la panchina: occhio al nuovo nome che è saltato fuori nelle ultime ore.

Milan: occhio alla novità per la panchina

Secondo Fabrizio Romano, ci sarebbero stati dei primi contatti esplorativi tra il Milan e Amorim. Tramite il suo canale ‘YouTube’ ha dichiarato:

Terrei anche il nome di Amorim per la panchina del Milan. Ci sono stati contatti in settimana che continueranno. Il suo nome va aggiunto nell’elenco dei possibili allenatori”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)

Giornalista Pubblicista iscritta all'Ordine dei Giornalisti del Molise con tessera n. 184935 dal 31 luglio del 2023, da sempre appassionata del mondo dello sport e della scrittura. Con il tempo ho imparato a mettermi in gioco anche nel mondo dello streaming e dei social. Quello che dapprima era solo un divertimento, è così diventato un vero e proprio lavoro.

Gestione cookie