Milan, un rossonero può partire: ci pensa un club di Serie A!

Ardon Jashari continua a interessare l’Atalanta come rinforzo per il centrocampo, ma la trattativa rimane in una zona grigia dove nessuno sa ancora se il Milan intenda davvero cederlo.

Jashari nel mirino nerazzurro: Sarri lo vuole in mediana

Il centrocampista svizzero del Milan rientra stabilmente nei profili apprezzati dalla dirigenza bergamasca. L’Atalanta ha individuato in Jashari la soluzione per rinforzare la mediana e lo vorrebbe portare alla corte di Maurizio Sarri. L’ex Brugge rappresenta un profilo tecnico che corrisponde alle esigenze tattiche nerazzurre, capace di garantire qualità e dinamismo nel gioco.

Come rivela Gianluca Di Marzio, l’interesse dell’Atalanta per il centrocampista non è una semplice sondaggio: si tratta di un nome che la dirigenza bergamasca segue con grande attenzione da tempo. La qualità del giocatore non è in discussione; quello che crea incertezza è la disponibilità del Milan a privarsi di un elemento che conosce già la Serie A e il sistema tattico italiano.

Jashari in azione con la maglia del Milan durante la partita contro il Napoli

Milan e Atalanta: il nodo della trattativa è la volontà di vendere

La vera incognita riguarda la disponibilità del Milan. Il club rossonero non ha ancora comunicato formalmente se Jashari sia in vendita o meno. Questo silenzio, dovuto dall’assenza dirigenziale, crea un ostacolo concreto per l’Atalanta: senza un interlocutore ufficiale con cui discutere, la Dea non riesce nemmeno a sondare la fattibilità dell’operazione. Non si tratta di una trattativa in stallo, bensì di una situazione dove il primo passo – il contatto istituzionale – non è stato ancora compiuto.

L’Atalanta dispone della struttura e della capacità economica per condurre operazioni importanti, ma non può muoversi in assenza di un segnale chiaro da Milanello. Lo scenario futuro dipenderà dalle mosse del Milan nei prossimi mesi.

Se la società rossonera dovesse decidere di monetizzare su Jashari, l’Atalanta ha già dimostrato di essere pronta a valutare l’opportunità. In caso contrario, il centrocampista svizzero continuerà a indossare la maglia rossonera.